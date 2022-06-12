مراسل المنار في الجنوب :تحليق مكّثف لطائرات تجسسية وحربية في أجواء الحدود الجنوبية وصولا حتى مرتفعات الجولان و مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 16:34

مراسل المنار في الجنوب :تحليق مكّثف لطائرات تجسسية وحربية في أجواء الحدود الجنوبية وصولا حتى مرتفعات الجولان و مزارع شبعا

منذ 3 ساعة 12 June، 2022
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