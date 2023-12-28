تحليق مكثف لطائرات صهيونية مسيرة في سماء جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2023 - 01:34

تحليق مكثف لطائرات صهيونية مسيرة في سماء جنين

منذ 10 mins 28 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة