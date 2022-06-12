وسائل إعلام أفغانية: ثلاثة انفجارات تضرب ثلاث مدن في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 11:12

وسائل إعلام أفغانية: ثلاثة انفجارات تضرب ثلاث مدن في أفغانستان

منذ 2 ساعة 12 June، 2022
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