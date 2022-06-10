مجلس النواب بدأ عملية انتخاب أعضاء لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 17:28

مجلس النواب بدأ عملية انتخاب أعضاء لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي

منذ 50 mins 10 June، 2022
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