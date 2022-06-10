إصابات باعتداء العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة بمسافر يطا في الضفة المحتلة

أصيب العشرات الجمعة باعتداء العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة على فعالية فلسطينية ضد الاستيطان الصهيوني في مسافر يطا بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الفعالية نظمت تحت شعار (لا نكبة جديدة في مسافر يطا)”، وتابعت ان “عشرات المستوطنين هاجموا الصحفيين ومركباتهم والمتضامنين الأجانب بالحجارة، ما أدى إلى وقوع اصابات”.

واضافت المصادر ان “جيش الاحتلال قمع الفعالية التي أقيمت في منطقة بير العد بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خلال محاولة المواطنين فتح الشارع الذي أغلقه الاحتلال، كما اعتدى على المشاركين بالفعالية بالضرب بأعقاب البنادق، واعتقل اثنين من المتضامنين الأجانب”.

ولفتت المصادر الى انه “في منطقة عين البيضة بمسافر يطا، قمعت قوات الاحتلال الفعالية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة”، وأشارت إلى أن “جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، كما رش غاز الفلفل بشكل مباشر في وجه عدد منهم”.

المصدر: وكالة وفا