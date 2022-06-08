نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في صيدا خلال أيار

أعلنت لجنة التنمية الزراعية لـ”حزب الله” في منطقة صيدا في بيان، “التقرير الدوري حول نشاطها في صيدا وبلدات الجوار خلال أيار الماضي، بالتعاون مع مديرية الجنوب في مؤسسة جهاد البناء الإنمائية، وشملت مدينة صيدا وبلدات حارة صيدا، كفرحتى، بنعفول، قناريت، اركي، زغدرايا، عزة، رومين، عنقون، حومين التحتا، وتضمن الأنشطة التالية: حملة تلقيح للمواشي استهدفت 250 رأسا من الماعز، ورشة تشحيل الاشجار والبساتين استهدفت 25 مزارعا، جولات تفقدية لمهندسين زراعيين استهدفت 30 مزارعا، زراعة شتول زينة ومثمرة في أماكن عامة عدد 100، جولات لأطباء بيطريين استهدفت 15 مربي ماشية، دورة حول تربية النحل بمشاركة 13 مربيا، شراء وتأمين جرار زراعي وحصادة لزراعة وحصاد القمح”.

وشكر مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر مدير الجنوب في مؤسسة “جهاد البناء” الإنمائية على “التقديمات والتسهيلات التي توفرها عبر مهندسيها وتجهيزاتها وخبراتها”. كما شكر “الفريق الزراعي المتطوع العامل في البلدات، على جهوده ووقوفه إلى جانب أهلنا المزارعين في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام