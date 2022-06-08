زاخاروفا: القوميون الأوكرانيون يعدون استفزازاً في مصنع كيميائي في سيفيرودونيتسك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع “أزوت” بمدينة سيفيرودونتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية واحتجاز أكثر من ألف شخص من عمال المصنع والسكان المحليين في مبانيه تحت الأرض”.

وأضافت “وفقاً لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التي تحتوي على أكثر من 100 طن من الملح الصخري وحمض النيتريك سيؤدي إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونباس إلى الأمام، كما يخططون لاتهام روسيا في الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائما”.

وتابعت أنه من المؤسف أن “نظام كييف يفبرك مثل هذه المسرحيات على حساب أرواح مدنييه”، لافتة إلى أنه “لكن بشكل عام رأينا ما فعلوه في مدينة بوتشا، ورأينا ما فعلوه في كراماتورسك. ونحن ننتظر بيانات محددة، تقريراً من الغرب الجماعي الذي انغمس بشكل مباشر وغير مباشر في كل هذا وأصبح شريكا في جرائم نظام كييف في بوتشا وكراماتورسك”.

المصدر: روسيا اليوم