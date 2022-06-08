مناورة مشتركة للقوات الجوية السورية والروسية تحاكي التصدي لطائرات معادية

نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرات روسية من طراز سو وطائرات سورية من طراز ميغ حيث شاركوا في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.

وتم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية الوهمية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة.

وشمل التمرين كذلك تنفيذ دوريات مشتركة بين الطيران الحربي السوري والروسي امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من سورية.

وأظهرت التدريبات المشتركة بمجملها تنسيقاً عالياً بين الطيارين في الجيشين الصديقين وتفاعلاً كبيراً تبعاً للمواقف المختلفة. وشاركت القوات الجوية الروسية في هذه التدريبات بطائرات (سو 24 إم- سو 34- سو 35) وشاركت القوات الجوية السورية بست طائرات (ميغ 23 إم إل -ميغ 29).

المصدر: وكالة سانا