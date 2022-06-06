ايطاليا: نقدم الدعم العسكري لأوكرانيا بموجب مبدأ “الدفاع المشروع عن النفس”

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده “تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا بمواجهة روسيا، هي بموجب مبدأ الدفاع المشروع عن النفس”.

وقال دي مايو “نتفق جميعا على أننا يجب أن نتوصل إلى السلام، وكذلك على الحاجة إلى تصعيد دبلوماسي لا عسكري”، ولفت الى أن “كل المساعدات التي قدمناها إلى أوكرانيا حتى الآن، حتى لو كانت ذات طبيعة عسكرية، كانت تستند إلى قرار صادر عن البرلمان”.

وشدد دي مايو على أن هذه المساعدات “تقوم قبل كل شيء على مبدأ الدفاع المشروع”، واضاف “أفكر أن في هذه اللحظة، تواصل قوات موسكو التقدم في بلد ليس روسيا وهي تفعل ذلك بالدبابات والأسلحة، أما الأوكرانيون، فهم يدافعون عن أنفسهم فقط”.

المصدر: روسيا اليوم