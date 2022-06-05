اشتباكات بين مطلوبين ودورية للجيش اللبناني في جبعا غرب بعلبك (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 15:14
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فلسطين المحتلة: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من جانب قوات الاحتلال
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للمسجد
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي على المعتصمين داخل الأقصى وتسجيل عشرات حالات الاختناق في العيسوية
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز "الجلمة" الاسرائيلي شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة بعبوة متفجرة محلية الصنع
صحيفة معاريف "العبرية": ترسانة حزب الله الصاروخية بلغت كماً هائلاً منذ حرب 2006 وهي تمثل خطراً على "إسرائيل"
القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش: "إسرائيل" لديها مشروعا واضحا وهو ضرب كل عناصر القوة والمقاومة بما فيها إيران
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ردا على تهديدات رئيس حكومة العدو: بإمكان إسرائيل مهاجمة إيران في الأحلام فقط
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران آخذة في التراجع
النائب محمد رعد: البعض في لبنان ليس لديهم عمل سوى التعارك حول أحجامهم وأوزانهم ويضيّعون حجم البلد ووزنه
الخارجية السورية: تهديدات النظام التركي تشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا
تونس: صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء الدستور وجبهة الخلاص تسعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني
وفاة طيارين أردنيين بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي نتيجة لخلل فني في الرمثا بمحافظة اربد على الحدود السورية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الأنظمة الدفاعية الروسية ستحطم أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا كالمكسّرات
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: حلف الناتو والاتحاد الأوروبي فقدا استقلالهما منذ مدة طويلة
لافروف: أميركا وبريطانيا والغرب يستخدمون أوكرانيا ورقة مساومة ولا يسمحون لها بالتفاوض مع موسكو
المبعوث الأميركي الخاص للأمن الغذائي العالمي: 200 مليون شخص في العالم مهددون بالجوع بسبب الأزمة في أوكرانيا
أميركا: مقتل فتاة وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية أريزونا وسقوط 3 قتلى في اطلاق نار في ولاية فيلادلفيا
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تنسحب باتجاه ليسيتشيانسك بعد أن تكبدت خسائر فادحة في معارك سيفيرودونيتسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تعمل على إنشاء منطقة تلوث كيميائي بهدف عرقلة هجوم قواتنا
رئيس الوزراء الأوكراني: الاتحاد الأوروبي بدأ اليوم بتعليق الرسوم على استيراد السلع الأوكرانية
رويترز عن الرئيس الفرنسي: لا ينبغي إذلال روسيا رغم خطأ بوتين وباريس ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني: الدعوات لتجنب إذلال روسيا لن تؤدي إلا إلى إذلال فرنسا وكل دولة أخرى قد تطالب بذلك
وزارة الدفاع اللاتفية: 14 دولة من حلف الناتو ستشارك في مناورات عسكرية دولية في بحر البلطيق بين 5 و17 حزيران الحالي
وزيرة الطاقة الأمريكية: أوكرانيا وقعت صفقة مع شركة أمريكية لإنهاء استخدام الوقود النووي الروسي
وزيرة الطاقة الأمريكية: الصفقة ستزيد عدد الوحدات النووية التي ستقوم الشركة الأمريكية ببنائها في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على امتداد 30 كيلومتراً بمحاذاة حدودنا الجنوبية
وسائل إعلام أمريكية: 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مركز تجاري بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اشتباكات بين مطلوبين ودورية للجيش اللبناني في جبعا غرب بعلبك (الوكالة الوطنية)
منذ 2 ساعة
5 June، 2022
اشتباكات
الجيش اللبناني
جبعا
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