اشتباكات بين مطلوبين ودورية للجيش اللبناني في جبعا غرب بعلبك (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 15:14

اشتباكات بين مطلوبين ودورية للجيش اللبناني في جبعا غرب بعلبك (الوكالة الوطنية)

منذ 2 ساعة 5 June، 2022
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