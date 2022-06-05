الصين تطلق مركبة “شنتشو-14” ضمن مشروعها لبناء محطة فضائية خاصة

الصين تطلق مركبة الفضاء “شنتشو-14” غداً، التي تعدُّ السابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.

تطلق الصين مركبة فضائية، غداً الأحد، تحمل على متنها 3 روّاد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصّينيّة غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون لمدة 6 أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدّمة.

وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهول الصينية، في مؤتمر صحافي امس السبت، إنّ “من المقرر أن ينطلق الصاروخ لونج مارش-2 إف حاملاً مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو في شمال غرب البلاد، في الساعة 10:44 صباحاً بالتوقيت المحلي غداً”.

وستكون “شنتشو-14” الثالثة من بين 4 مهمات مأهولة.

وبدأت الصين في بناء المحطّة المكوّنة من 3 وحدات في نيسان/أبريل 2021 بإطلاق “تيانخه”، أوّل وأكبر وحدات المحطة الثلاث. وبعد مهمة “شنتشو-14″، سيتم إطلاق الوحدتين المتبقيتين في تموز/يوليو وتشرين الأول/أوكتوبر.

المصدر: الميادين