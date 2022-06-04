مصر ترفض شحنة قمح هندية لإصابتها بآفات خطيرة

قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار إن مصر رفضت شحنة قمح هندية واردة من تركيا، لأن سلطات الحجر الزراعي في تركيا أثبتت إصابة تلك الشحنة بإحدى الآفات الخطيرة أو المحظورة.

وأضاف العطار: “شحنة القمح الهندية مازالت في تركيا ولم تصل إلى مصر حتى الآن، ولن يتم السماح باستقبالها لدينا، لأن ذلك المركب وما فيه من قمح مصاب بآفات حجرية تمثل خطورة عالية بالنسبة لمصر”، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشروق”.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى وصول شحنة قمح هندية إلى مصر مطابقة لكل المواصفات والاشتراطات الحجرية، وسيتم السير في إجراءات الإفراج عنها قريبا، وقبولها حجريا.

وتابع قائلا: “مركب القمح الموجود في تركيا الآن لم يكن مُعدا في الهند للتصدير إلى مصر، وهو ما يجعل أمر رفضه من قبل الحجر الزراعي المصري وارد ومنطقي”، بحسب الصحيفة.

وأوضح أن من أهم الاشتراطات والمواصفات التي يضعها الحجر الزراعي المصري لاستقبال أي شحنة قمح من الخارج، أن يكون القمح مزروع في أماكن ومناطق خالية من بعض الآفات والأمراض الحجرية.

وصرح بأنه وإلى جانب هذا، يتم فحص الشحنة في مكان تصديرها سواء الهند أو غيرها من الدول من قبل مفتشي الحجر الزراعي المصري قبل تحميلها على المركب إلى مصر لضمان خلوها من أية آفات حجرية، وهو ما لم يحدث في المركب الموجود في تركيا الآن.

وكانت الهند قد قررت حظر صادراتها من القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، وبموجب القرار، سيجري حظر صادرات القمح من البلاد من أجل “إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد”، مع استمرار السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.

المصدر: وكالات