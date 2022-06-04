الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أحرقت كنيسة بدونباس

حملت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني مسؤولية حريق اندلع في كنيسة خشبية في مدينة سفياتوغورسك بجمهورية دونيتسك اليوم السبت، نافية تنفيذ القوات الروسية أي عمليات بالمنطقة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوغورسك، أضرم القوميون الأوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي الذي يحمل اسم “جميع قديسي الأرض الروسية” والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة.

وذكر البيان أنه، وفقا للمعلومات الواردة من السكان المحليين، تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز “كوزاك”، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى.

وبعد إضرام النار، غادر القوميون الأوكرانيون المنطقة بسرعة عالية في اتجاه الجنوب، نحو بلدة سيدوروفو الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأكد البيان أن الوحدات الروسية الموجودة شمال سفياتوغورسك لا تنفذ عمليات قتالية في المنطقة ولا تقصف أراضي مجمع سفياتوغورسك الكنسي، وذلك ردا على مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية التي اتهمت القوات الروسية بالقصف.

يذكر أنه تم بناء الإسقيط الخشبي “جميع قديسي الأرض الروسية” في سفياتوغورسك عام 2009 في موقع كنيسة “جميع القديسين” (التي تم تفجيرها عام 1947) وفق تقاليد فن العمارة الخشبية الروسي للقرنين السادس عشر والسابع عشر.

المصدر: وكالات