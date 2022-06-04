لقاء بين حركة الإصلاح والوحدة وحزب الله في برقايل

شدد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق، خلال لقائه وفدا من حزب الله على رأسه نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، في برقايل عكار، على “ضرورة حفظ الوحدة الوطنية والإسلامية وصون لبنان وعيشه المشترك، وحفظ المقاومة ودورها في الدفاع عن لبنان”.

وبحسب بيان أكد قماطي “ضرورة الوقوف بجانب أهلنا في عكار في كل أزماتهم، فهي جزء من المقاومة وهم كالجنوب والبقاع والضاحية وبيروت بالنسبة إلينا، ونحن سنكون دائما بجانبهم”.

وأكد الشيخ عبدالرزاق للوفد “التمسك بالمقاومة، فهي كرامتنا وقوتنا، ومهما حاصرونا وجوعونا لن نتخلى أو نتنازل عنها”، محملا “تحيات أهلنا في عكار الى السيد حسن نصرالله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام