مؤسس شركة تسلا يسعى إلى خفض الوظائف فيها

يفكر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تجميد التوظيف وخفض الوظائف لما يصل إلى 10 ٪ من الموظفين في “تسلا” لأن لديه “شعورا سيئا للغاية” بشأن حالة الاقتصاد.

و”تسلا” لديها حاليا حوالي 5000 فرصة عمل معلن عنها في جميع أنحاء العالم، ولديها 100000 موظف.

وتأتي رسالة البريد إلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في “تسلا” تحت عنوان “إيقاف التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا”، بعد يومين من مطالبة ماسك للموظفين بالعودة إلى مكان العمل.

انخفض سهم “تسلا” بنسبة 3 ٪ بعد ساعات من تداول هذا الخبر. فيما لم ترد الشركة ولا ماسك على طلبات التعليق.

المصدر: الغارديان