بيسكوف يعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد زوجته وولديه

انتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، والتي طالت أفرادا من عائلته.

وأفاد بيسكوف اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاله ويتبع الاتجاه الذي حددته الولايات المتحدة، وقال “لسوء الحظ، فإن الأوروبيين يفقدون استقلالهم بسرعة، يجب أن يتبعوا الاتجاه الذي تم تعيينه عبر المحيط”.

واليوم كشف الاتحاد الأوروبي عن الحزمة السادسة من العقوبات التي تم فرضها على روسيا بحجة العملية العسكرية في أوكرانيا، علما أن العملية الروسية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي تاتيانا نافكا، زوجة السكرتير الصحفي للرئيس الروس دميتري بيسكوف، وأولاده إليزافيتا ونيكولاي في قائمة العقوبات الشخصية.

كذلك تم إدراج شخصيات أخرى في القائمة، منهم أركادي فولوج، المؤسس المشارك في شركة التكنولوجيا الروسية “ياندكس”.

وفي إطار العقوبات الجديدة سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر في غضون ستة أشهر وعن المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر.

كما تم فصل “سبيربنك” و”أم كا بي” و”روسسيلخوزبنك” والبنك البيلاروسي للتنمية والتعمير عن نظام “سويفت” للمعاملات المالية الدولية.

المصدر: وكالة تاس الروسية