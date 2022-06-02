مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: روسيا مستعدة لتوفير ممر آمن لعبور السفن من أجل نقل الحبوب الأوكرانية لكن على كييف إزالة الألغام من البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 22:08

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: روسيا مستعدة لتوفير ممر آمن لعبور السفن من أجل نقل الحبوب الأوكرانية لكن على كييف إزالة الألغام من البحر

منذ 2 ساعة 2 June، 2022
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