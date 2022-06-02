أكثر من 1.6 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا يصلون إلى روسيا منذ بداية الصراع

منذ بداية التصعيد والعملية العسكرية الخاصة، وصل إلى روسيا أكثر من 1.6 مليون لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة “نوفوستي” الروسية، أنه “منذ بداية الصراع، عبر الحدود الروسية مليون و615 ألفا و490 لاجئا من بينهم 262 ألفا و820 طفلا”.

وقال المتحدث إن من عبر الحدود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغوا 20 ألفا و280 لاجئا.

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين قد بدأ من جمهوريات إقليم دونباس على خلفية تفاقم الأزمة منتصف شباط/فبراير الماضي. بعد ذلك اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين، دونيتسك ولوغانسك، الشعبيتين، وفي 24 شباط/فبراير أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية.

المصدر: روسيا اليوم