أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا والرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: “من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أميركية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة”.

ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيون الجدد الأوكرانيون يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.

ميزينتسيف يؤكد تفجير الجنود الأوكرانيين لصهريج به حمض النيتريك في سيفيرودونيتسك

وأعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين الأوكرانيين حاولوا تعطيل تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتفجير صهريج يحتوي على حمض النيتريك في مصنع “أزوت” بمدينة سيفيرودنيتسك.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: “في الساعة 19.00 بتوقيت موسكو من يوم 31 آيار/مايو قامت القوات المنسحبة من اللواء 79 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مصنع “أزوت” بمدينة سيفيرودونيتسك أثناء انسحابها بتفجير صهريج يحوي على مادة كيميائية سامة (حمض النيتريك) بغرض إيقاف تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلال إنشاء منطقة تلوث كيميائي”. وأوضح الجنرال ميزينتسيف أن الانفجار خلَف سحابة برتقالية سامة بارتفاع نحو كيلومتر واحد ، تحركت باتجاه منطقتي كريمينايا وروبيجنوي.

المصدر: سبوتنيك