المجلس السياسي الأعلى في اليمن: قرار تمديد الهدنة مرهون بتنفيذِ كاملِ الالتزاماتِ والتعويض عنها

أكدَ المجلسُ السياسيُّ الأعلى أنَّ قرارَ تمديدِ الهدنةِ مرهونٌ بتنفيذِ كاملِ التزاماتِ الفترة الماضية والتعويض عنها سواءٌ فيما يخصُّ رحلات ِالطيران أو سفنِ المشتقات النفطيةِ والالتزام ببحثِ القضايا الإنسانيةِ وعلى رأسِها قضيةُ المرتباتِ والخدماتِ الأساسيةِ والسياسةِ النقدية.

وناقشَ المجلسُ السياسيُّ الأعلى في اجتماعِه اليوم، برئاسةِ المشير الركن مهدي المشاط، نتائجَ لقاءِ الوفدِ الوطنيِّ واللجنةِ العسكرية مع كلٍّ من المبعوثِ الأمميِّ والأشقاء في سلطنةِ عمان حول التخفيفِ من المعاناةِ الإنسانيةِ لأبناءِ الشعبِ اليمني.

واستعرضَ المجلسُ التقييمَ المقدَّمَ حول مدى تنفيذِ بنودِ الهدنة، ولفتَ إلى ما تقدمُه صنعاءُ من مبادراتٍ من أجل السلام، مشددا في الوقت ذاتِه انها تكرّسُ جهودَها من أجل ضمانِ حقوقِ الشعبِ اليمنيِّ كاملةً غيرَ منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعِها بقوةٍ في حال فشلت في الحصولِ عليها بالسلام.

كما حمّلَ المجلسُ قوى التحالف السعودي مسؤوليةَ نهبِ الثرواتِ النفطية وآخرُها وصولُ ناقلةِ نفطٍ إلى ميناءِ الحديدة لنهب أكثرَ من مليونَي برميلِ نفط.

المصدر: يونيوز