“السياسي الأعلى” في اليمن: نؤكد على مسؤولية تحالف العدوان عما تم نهبه من ثرواتنا

ناقش المجلس السياسي الأعلى في اليمن الاربعاء “نتائج لقاء الوفد الوطني واللجنة العسكرية مع كل من المبعوث الأممي والأشقاء في سلطنة عمان حول التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني”.

وبحث المجلس “مجمل التحديات التي واجهت الهدنة وخروقات وعراقيل دول العدوان خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى بحث فتح طرقات في تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل حركة التنقل التي تسببت فيها الحرب العدوانية”، وحمل “تحالف العدوان ومرتزقته التعثر الذي يشهده ملف فتح طرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية”.

وأكد المجلس ان “قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية”، ولفت الى ان “الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام”.

وشدد المجلس على “مسؤولية تحالف العدوان ومرتزقته عما يتم نهبه من ثروات الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل نفط، فيما يتم التهرب من الالتزام بصرف مرتبات الموظفين كالتزام إنساني وأولوية ملحة ورغم كل ما قدمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد”.

المصدر: موقع انصار الله