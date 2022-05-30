تدابير سير الثلاثاء لمواكبة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 22:20

تدابير سير الثلاثاء لمواكبة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه

منذ 3 ساعة 30 May، 2022
مجلس النواب اللبناني
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الاثنين عن تدابير سير مواكبة لجلسة مجلس النواب في ساحة النجمة الثلاثاء لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

وقال البيان “يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 31-5-2022 جلسة عامة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب”، وتابع “لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من بيت الكتائب لغاية بنك الأهلي / باب ادريس، ومن شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين. يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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