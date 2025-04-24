قوى الامن: توقيف سوري يروّج المخدرات في بلدة العاقبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 14:34

قوى الامن: توقيف سوري يروّج المخدرات في بلدة العاقبية

منذ 29 mins 24 April، 2025
مضبوطات
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها يوم الخميس القبض على شخص من التابعية السورية يقوم بترويج المخدرات في بلدة العاقبيّة الجنوبية والمناطق المجاورة.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم ترويج المخدّرات وتعاطيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في بلدة العاقبيّة – قضاء صيدا، والمناطق المجاورة”.

وتابع البيان “على الفور، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من كشف هويّة المروّج وتوقيفه بعد مداهمة مكان إقامته في البلدة المذكورة، ويُدعى: ع. ي. (مواليد عام 1985، سوري)”، واضاف “ضُبط في المنزل مواد مخدّرة، على الشّكل التّالي: /1,248/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، /29/ كيساً موضّباً ومعدًّا للتّرويج ميزان حسّاس ومبلغ مالي”.

ولفت البيان الى انه “تبيّن أنّ الموقوف قد دخل الأراضي اللّبنانية خلسة”، واضاف “سُلِّمَ الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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