قوى الامن: توقيف سوري يروّج المخدرات في بلدة العاقبية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها يوم الخميس القبض على شخص من التابعية السورية يقوم بترويج المخدرات في بلدة العاقبيّة الجنوبية والمناطق المجاورة.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم ترويج المخدّرات وتعاطيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في بلدة العاقبيّة – قضاء صيدا، والمناطق المجاورة”.

وتابع البيان “على الفور، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من كشف هويّة المروّج وتوقيفه بعد مداهمة مكان إقامته في البلدة المذكورة، ويُدعى: ع. ي. (مواليد عام 1985، سوري)”، واضاف “ضُبط في المنزل مواد مخدّرة، على الشّكل التّالي: /1,248/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، /29/ كيساً موضّباً ومعدًّا للتّرويج ميزان حسّاس ومبلغ مالي”.

ولفت البيان الى انه “تبيّن أنّ الموقوف قد دخل الأراضي اللّبنانية خلسة”، واضاف “سُلِّمَ الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام