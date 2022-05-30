الكرملين يدين الهجمات الأوكرانية “الشائنة” على البنية التحتية المدنية في دونيتسك

دان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الهجمات الصاروخية “الشائنة” التي تشنها القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية وعلى المدنيين في جمهورية دونيتسك

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: “الهجمات على البنية التحتية المدنية، والمؤسسات التعليمية بالطبع أمر شائن. هذا ما يقاتل جنودنا لأجله.. لمنع حدوث ذلك. من أجل حماية الناس.. هؤلاء النازيون الجدد الذين يفعلون ذلك هو بالضبط الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه (منع وقوعه) بالعملية العسكرية الخاصة”.

وفي وقت سابق من اليوم قتل 6 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لوسط مدينة دونيتسك، واستهداف 3 مؤسسات تعليمية بأسلحة أمريكية ثقيلة.

المصدر: وكالات