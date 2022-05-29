الهندي: المقاومة يدها على الزناد وتقيم الموقف ومسار سيف القدس أصبح من ثوابت الصراع

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن مسار سيف القدس أصبح من ثوابت هذا الصراع حتى نطردهم من القدس وكل فلسطين وكل المنطقة

وأضاف الهندي “شعبنا واحد وموحد على المقاومة والساحات مترابطة ولا يمكن الاستفراد باي ساحة أو عزلها، ومعركة السيادة على القدس مستمرة وطويلة وتأخذ أشكال مختلفة. ومعادلة سيف القدس لا يمكن إلغاؤها”.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن الاحتلال لا يقيم وزنا للوسطاء، مستكملاً “حسابات الاحتلال داخلية في سباق لتزعم اليمين بين نتنياهو المتربصين وبينت”.

وأشار الهندي إلى أن المقاومة في قطاع غزة وكتائب الضفة يدها على الزناد وتقيم الموقف.

المصدر: فلسطين اليوم