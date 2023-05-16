كتائب القسام قبل أيام من مسيرة الأعلام الصهيوينة: سيف القدس لن يغمد

نشرت “كتائب القسام” عبر قناتها في تيليغرام صورة مرفقة بعبارة “سيف القدس لن يغمد” وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لمعركة “سيف القدس”، وقبل أيام من مسيرة الأعلام التي يتحضر لها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وبدأت معركة “سيف القدس” في 10 أيّار/مايو من العام 2021، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واستمرت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي 11 يوماً، وقامت المقاومة الفلسطينية خلالها باستهداف مراكز هامة تابع لكيان الاحتلال، واستخدمت صواريخ وصلت إلى “تل أبيب”.

ونتيجة لإطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ في اتجاه القدس المحتلة وتصاعد ردها على العدوان الإسرائيلي، وتهديدها للاحتلال من تنفيذ “مسيرة الأعلام”، ألغت شرطة الاحتلال المسيرة لأول مرة في القدس المحتلة.

وفي عام 2022، تخوّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من “احتمال إطلاق المقاومة صواريخ نحو القدس”، واستعدت شرطة الاحتلال لإجلاء المشاركين في “مسيرة الأعلام”.

واليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام عبريّة إنّ المؤسَّستين الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي رفعت مستوى الاستنفار والتأهب قبيل “مسيرة الأعلام” التي ستجري الخميس المقبل، معربةً عن تخوفها من الهجمات، وصواريخ المقاومة. وتحدّث الإعلام العبري عن نشر منظومة “القبة الحديدية” في منطقة القدس.

يأتي ذلك بعد أيام على شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، حيث استُشهد جرّاء غارات الإحتلال أكثر من 30 فلسطينياً، وأُصيب آخرون نتيجة الغارات التي استهدفت منازل المدنيين ومواقع المقاومة في مناطق متعددة في القطاع.

وفي 13 أيار/مايو، جرى إعلان بدء سريان الهدنة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، عند الساعة الـ 10 بتوقيت القدس الشريف، من مساء السبت. وبدأت الاحتفالات بالانتصار في معركة “ثأر الأحرار”.

وشنّ الاحتلال عدوانه على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، إذ استهدف طيران الاحتلال منازل وشققاً سكنية، شمال ووسط وجنوب القطاع، موقعاً عدداً من الشهداء بينهم 6 قادة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

ورداً على العدوان الإسرائيلي، الذي استمر أياماً، على قطاع غزة، أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عملية ردّ تحت تسمية “ثأر الأحرار”.

المصدر: كتائب القسام