الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخطط لاستفزاز في مدينة سومي باستخدام مواد سامة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن النازيين الجدد في أوكرانيا، يخططون لقصف مناطق حدودية روسية، من منطقة سومي، السكنية ثم ستنفذ بعدها استفزازا بمواد سامة، لاتهام الجيش الروسي بتنفيذها.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: “وفقا للمعلومات الواردة من الأسرى العسكريين الأوكران، يجرى التحضير لاستفزاز جديد باستخدام مواد سامة في مدينة سومي من قبل مسلحي الكتائب القومية”.

وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدين في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.

ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على “صدى واسع” من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.

وحذر المسؤول الروسي الدول الغربية والمنظمات الدولية الإنسانية من أن كييف تخطط في المستقبل القريب، لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع حول “الفظائع الروسية” من خلال وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوهانسك، ودونيتسك الشعبيتين. ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.

المصدر: سبوتنيك