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May 28 2022 - 19:14

وزارة الامن الايرانية : تفكيك عصابة تهريب أسلحة بمحافظة خوزستان

منذ 38 mins 28 May، 2022
وزارة الامن الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

اعلنت وزارة الامن الايرانية ان القوات المنتسبة اليها في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد تمكنت من تفكيك عصابة ناشطة في تهريب السلاح والذخائر داخل المحافظة.

وبحسب البيان الصادر عن دائرة الاستخبارات العامة بمحافظة خوزستان، فقد افضت العملية التي نفذتها القوات المنتسبة، الى تفكيك عصابة تهريب الأسلحة والذخائر وضبط 14 مسدسا و 28 مخزن ذخيرة كانت بحوزتها.

واضاف البيان، انه تم في هذه العملية القبض على عنصرين من المهربين ايضا.

واعربت دائرة الاستخبارات العامة بمحافظة خوزستان عن شكرها للمواطنين الشرفاء والواعين من اهلي المحافظة على تعاونهم مع قوات الامن؛ كما ناشدتهم بإبلاغ السلطات المعنية عن أي تحرك أمني يحدث هناك.

المصدر: وكالة ارنا

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