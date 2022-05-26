يديعوت أحرونوت: تأهب عالٍ لاحتمال التصعيد خلال مسيرة الأعلام

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان “مؤسسة الأمن” الصهيونية تستعد لمسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل بتأهب عال لاحتمال التصعيد . واضافت ان جميع الهيئات “الشاباك والجيش والشرطة” أوصت بأن تجري المسيرة كما هو مخطط حاليا والذي يتضمن المرور بباب العمود، وحذروا أن التراجع عنها سيفسر على أنه ضعف إسرائيلي .

ونقلت عن مسؤول أمني رفيع خلال المناقشات: إذا قادت حماس ردا يفجر الوضع، فيجب أن يكون الرد “حاداً” كما نقلت عن رئيس الوزراء الصهيوني بينيت في تلك المناقشات : لا مجال لتغيير مسار المسيرة ويجب الحفاظ على السيادة حسب تعبيره.

صحيفة “إسرائيل اليوم” ذكرت انه لأول مرة منذ “سـيف القدس” سيدعم جيش الاحتلال الشرطة بعشرات الجنود للتعامل مع الأحداث المتوقعة بسبب تنظيم مسيرة الأعلام بالقدس. في هذا الوقت قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ: “كفى لهذا الاحتلال البغيض استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية ومسيرة الأعلام واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان تُنذر بأننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال وصمت وعجز دولي”.

المصدر: منصة الميدان