الصين: مشروع قرار واشنطن لمجلس الأمن بشأن العقوبات ضد بيونغ يانغ “لن يكون مفيدا” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 08:44

الصين: مشروع قرار واشنطن لمجلس الأمن بشأن العقوبات ضد بيونغ يانغ “لن يكون مفيدا”

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
مجلس الامن
أخبار دولية - الصين

قالت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة إن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يبدو مفيدا.

وجاء في بيان البعثة الصينية: “لا نعتقد أن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة يمكن أن يحل أي مشكلة”.

وأضاف البيان: “اقتراحنا حظي بتأييد العديد من الوفود، لكن الولايات المتحدة لم تبد أي اهتمام له. إنهم يعلمون أن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق وقف التصعيد، لكنهم يعارضون ذلك”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في اجتماع بشأن كوريا الشمالية لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ، بعد إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات.

المصدر: وكالات

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