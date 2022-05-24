التيار الوطني الحر: MTV تتمادى بالتزوير

اشارت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان الى ان “محطة MTV بثت في نشرتها الإخبارية تقريرا عن إحتفال النصر الذي أقامه التيار الوطني الحر يوم السبت، حمل تزويرا فاضحا لكلام رئيس التيار النائب جبران باسيل، لا يمكن السكوت عنه”.

وقال البيان “حوّرت الـMTV كلام النائب باسيل في استباحة فاضحة للحقيقة والوقائع، وإقتطعت عبارتين لا ترابط بينهما، لتخلص زورا الى أنه يعقد مقايضة بين انتخابات الإدارة المجلسية والحكومة العتيدة”.

ولفتت اللجنة “إن خريطة الطريق التي وضعها النائب باسيل في كلمته في احتفال النصر، واضحة بدءا من إقرار اللامركزية الموسّعة، الى النظام الداخلي لمجلس النواب والتصويت الالكتروني من ضمنه، والفصل الفعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، واسترداد الأموال المحوّلة للخارج، والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والأملاك، ورفع اليد عن القضاء في تحقيق المرفأ وغيره”.

وشددت على “ان التزوير الذي تتمادى فيه محطة MTV، في وقت هي تجاهر بأنها في صدارة معركة كسر التيار، يستوجب محاسبة أمام الرأي العام ، وإن التيار يحتفظ في حقه في مقاضاة المحطة، بالنظر الى أنها فقدت الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية” حسب تعبير البيان.

المصدر: التيار الوطني الحر