من الشرق الاوسط، الى اوكرانيا فمضيق تايوان (ج 2)

إن الولايات المتحدة اليوم ليست الولايات المتحدة القادرة القوية كما في الماضي. كانت إيران الشاه قد استفادت من دعم الولايات المتحدة وسرعان ما أصبحت كبيرة، مما جعل الأمريكيين يشعرون بالسوء، خوفا من أن تصبح إيران كبيرة جدا ولا يعود ممكنا السيطرة عليها في المستقبل. في ذلك الوقت، سقطت الولايات المتحدة في الحرب الكورية وحرب فيتنام، وزادت ديونها الخارجية تدريجيا، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار. كان هناك موجة هلع وجري بعيدا عن الدولار، وتدافع لبيع أسهم الدولار واندفاع لشراء الذهب في جميع أنحاء العالم. ثم خلال الفترة من نوفمبر1967 إلى مارس1968، اندلعت موجة من اكتناز الذهب في لندن ومن أجل استقرار سعر الذهب، باع “المدفن الذهبي” ما مجموعه 3 مليارات دولار من الذهب خلال تلك الفترة، 73 ٪ منها جاء من الولايات المتحدة.

بحلول أغسطس1971، قرر الرئيس نيكسون إنهاء “نظام بريتون وودز” من جانب واحد. بعد يومين، انسحبت الولايات المتحدة من “نظام بريتون وودز” (Bretton Woods System قواعد الإدارة النقدية والعلاقات التجارية والمالية بين الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية وأستراليا واليابان بعد 1944) وعلقت تبادل الدولار الأمريكي بالذهب. في فبراير1973، أعلنت اليابان والجماعة الأوروبية عن أسعار صرف حرة للتعويم، وانهار نظام بريتون وودز. عندها كانت الولايات المتحدة حريصة على إيجاد معيار جديد للدولار. ونتيجة لذلك، استفادت الولايات المتحدة من حروب الشرق الأوسط لاستخدام الحماية الأمنية للمملكة العربية السعودية كورقة مساومة مقابل انضمام عدو إيران، المملكة العربية السعودية، إلى نظام تحالفها.

يمكن القول أن هذه الخطوة للولايات المتحدة كانت ضربة عبقرية. مع موافقة السعودية على استخدام الدولار الأمريكي فقط في تجارة النفط الخام ، كانت هيمنة الدولار الأمريكي سلسة، ونجحت في استبدال معيار الدولار الأمريكي من الذهب إلى النفط. وفي الوقت نفسه، وجدت أيضا قوة مهمة لتحقيق التوازن بين إيران و الشرق الأوسط … بعد سنوات، اندلعت الثورة الإسلامية في إيران ، وأطيح بسلالة بهلوي الموالية للولايات المتحدة، وأصبحت الحكومة الإيرانية الجديدة عدوا للولايات المتحدة. وصلت العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية إلى قمة التوتر في 2016، حين أعدمت المملكة العربية السعودية الشيخ نمر النمر، مما أثار احتجاجات من قبل الإيرانيين واقتحام السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

ثم بدأت الولايات المتحدة في تحويل تركيزها الاستراتيجي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ولم يعد الشرق الأوسط المركز الاستراتيجي للولايات المتحدة. لذلك، تعين على دول الشرق الأوسط إيجاد توازن جديد للقوى الإقليمية وحدث ما لم تتمناه الولايات المتحدة: قال رئيس الوزراء العراقي الكاظمي في مقابلة مع وسائل الإعلام أنه بعد عدة جولات من المحادثات، تقترب إيران والمملكة العربية السعودية من إنهاء توترهما والتوصل إلى تسوية. تسوية بين زعيمي الشرق الأوسط، السعودية، مرجعية السنة، وإيران، مرجعية الشيعة ، ما يعني اقفال محكم لبازار النفط.

لأن إيران قوية جدا وتقوم أيضا بتطوير التكنولوجيا النووية، لم تجرؤ الولايات المتحدة على قتالها. ونتيجة لذلك، تبنت تكتيكات ملتوية وهاجمت شقيقة إيران الصغرى سوريا، حيث رأى الأمريكيون فرصة، فاذا سقط بشار الأسد، تكرر الولايات المتحدة حيلها القديمة لإسقاط إيران والسيطرة على تصدير النفط في الشرق الأوسط بأكمله ، معسكر وشريان الحياة الاقتصادية للصين وروسيا، مما يجبرهما على الخضوع للولايات المتحدة. بسبب صلابة روسيا، على الرغم من الخسائر في سوريا، فإن حكومة الأسد لم تفقد السيطرة على البلاد، مما افشل المؤامرة الأمريكية. في الوقت نفسه ، ظهرت أيضا القوات المسلحة الحوثية اليمنية، مما أدى إلى تأزم في المملكة العربية السعودية، ومهاجمة سفن النقل السعودية وقواعد تكرير النفط باستمرار. لذلك توسل آل سعود إلى الولايات المتحدة عدة مرات لإرسال قوات عسكرية. ولكن الحوثيين لديهم صواريخ تخشاها الولايات المتحدة، خاف الأميركيون ولم يلبوا طلب السعودية. في 2019 اشتد عزم الحوثيين ضد أراضي المملكة. وصل بايدن إلى السلطة. زار مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان العربية السعودية، أثار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع ولي العهد الأمير سلمان. ولذلك، صرخ ولي العهد في وجه سوليفان وحذره بوضوح من أنه لا يريد سماع ذلك مرة أخرى. أصيبت العربية السعودية باكثر من خيبة أمل من الولايات المتحدة ، التي أجبرت المملكة على إعادة النظر في علاقتها مع إيران. يمكن القول أنه بمجرد أن تضع المملكة العربية السعودية وإيران بنادقهما جانبا وتتصالحا، فإن أساس تدخل الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط سوف يختفي.

حققت إيران اختراقات في التكنولوجيا النووية، و تملك أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط ، من المدفعية الصاروخية وتلك الباليستية وكروز وقاذفات تدمير الأقمار الصناعية… وما يخشاه معظم الأمريكيين: صاروخ خرمشهر الإيراني، الذي يمكن استخدامه لحمل الأسلحة النووية وهو كابوس لإسرائيل وللجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. إذا تم التوافق بين المملكة العربية السعودية وإيران، فإن الولايات المتحدة ستفشل في استخدام إسرائيل لتحقيق التوازن، مما يعني أن الولايات المتحدة تفقد هيمنتها على الشرق الأوسط. وحاليا هناك خبران مزعجان للأميركيين:

1. مشروع أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية السعودية لديها مشروع مشترك في الصين التي ستفتح مصفاة متكاملة كبيرة ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين. وقالت أرامكو إنها ستزود ما يصل إلى 210000 برميل يوميا من المواد الخام للصين ، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في عام 2024.

2. اعلان الصين يناير 2022 أنها أطلقت رسميا تنفيذ خطة التعاون الشامل لمدة25 عاما الموقعة مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، ومثله الاتفاق العراقي الصيني لمدة 20 عاما بحيث سيتوفر النفط للصين التي ستطور كل أنواع البنية التحتية في العراق وايران، عشرات الآلاف من المدارس والجامعات والمستشفيات والمرافئ…

خلاصة القول، التجأ تاريخيا الغرب، والولايات المتحدة خاصة، للاحتيال تارة والقرصنة او غيرها من اساليب رعاة البقر تارات اخرى وما بينهما من حروب ظالمة وعبثية، عسكرية واقتصادية، خدمة لصالح رؤوس المال والنفوذ ضد عامة الناس وكل انواع حقوق الانسان المعترف بها دوليا وغيرها من القوانين والاعراف، لسبب وحيد: الكسب المالي. منطق الحسابات المالية الرقمية البسيطة يقول انه لم يكن للولايات المتحدة ان تستمر عشر سنوات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي اقله لحجم ديونها الداخلية والخارجية لولا الافعال المنافية للقوانين والنظم الدولية. اما الصين، فلم تدخل حربا غير تحريرها من الاحتلال، حتى استعادة اراضيها من الغرب تم سلميا، الصين تؤيد السلام دائما، دعمت كل جهود تعزيز الحوار حول العالم.

في كل مرة وجدت الصين نفسها عند مفترق طرق كانت تبذل كل جهد ممكن لتجنب تصعيد اي صراع اوتناميه. اختار الحكماء تاريخياً ذات الاساليب، لا ضعفاً ولا خوفاً، لذا فإن تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالاندفاع المتهور لذوي النزعات الانفصالية في تايوان ليس فيه مجال للتسامح، والصين اليوم، اقتصاديا وعسكريا، قادرة ان تكون صاحبة الكلمة الفصل. يحاول بعض الغرب دون حرج استعمال قانون الغاب لوضع اليد على اموال صينية مثل بعض احتياطاتها البالغة 3 ترليون دولار في المصارف الاميركية، او الاعتداء على قنوات طريق الحرير حول العالم تماما كما يفعلون مع روسيا، من هذا المنظور يسهل فهم الرسائل الاميركية كمحاولة لفرض خيار بين خسارة سيادية على اراضيها عند مضيق تايوان او مالية عند المصارف الاجنبية.

المصدر: خاص