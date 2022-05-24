عسيران: عيد المقاومة والتحرير حدث عظيم في تاريخ لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في بيان ان “عيد المقاومة والتحرير حدث عظيم في تاريخ لبنان تجسد بتحرير الجنوب في أيار 2000 من العدو الإسرائيلي بفضل الوحدة الوطنية اللبنانية التي تكرست على أرض الجنوب المقدسة أرض بلاد بشارة وجبل عامل، لكن يخشى ان تبعثر خلافاتنا الصغيرة هذا الصمود العظيم الذي قام به اهل الجنوب في وجه إسرائيل”.

وقال “ها هو الامتحان الأكبر أمام الجميع ليقوموا بما هو واجب عليهم لاعادة الوحدة الوطنية أمام الاخطار المحدقة بلبنان وتكون إسرائيل نجحت في هذه الحال من خلال الفوضى التي أحدثتها في عالمنا العربي بإحداث أضرار أهم بكثير من أي حرب. انه امتحان مهم لجميع اللبنانيين من دون استثناء، فإما أن يعودوا الى وطنهم وإما ان يتحملوا مسؤولية الخراب المقبل”.

وختم مباركا “للبنانيين ولمن حرر الأرض من إسرائيل بهذا العيد الذي رفع اسم لبنان في دنيا الشرق والغرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام