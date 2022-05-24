قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وسط مواجهات عنيفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وداهمت منزل الأسير المحرر مراد ملايشة وفتشته، ونصبت القناصة على أسطح المنازل ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات (يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر) وأعاقت حركة المواطنين.

يشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف مدينة جنين بشكل يومي، وسط عجز كامل منذ عدة اشهر على تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المطاردين.

المصدر: فلسطين اليوم