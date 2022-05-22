مراسل المنار : استنفار صهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مقابل الأنشطة الاحتفالية التي يحييها الجنوبيون بذكرى عيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 17:32

مراسل المنار : استنفار صهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مقابل الأنشطة الاحتفالية التي يحييها الجنوبيون بذكرى عيد المقاومة والتحرير

منذ 1 ساعة 22 May، 2022
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