وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 15:18
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حركة حماس تنظم مؤتمراً وطنياً في غزة بعنوان " سيف القدس: وحدة الوطن والشعب" في الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: معركة سيف القدس أدخلت عناصر جديدة في ميزان القوة الاستراتيجي لصالح شعبنا
هنية: نحذر الاحتلال من الاقدام على خطوة اقتحام الاقصى نهاية الشهر الجاري ولن نسمح بتمريرها
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: أمامنا فرصة تاريخية لتصعيد المقاومة بكل ما أوتينا من قوة
النخالة: وحدة المقاومة ضرورة ويجب ألا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة : نؤكد أن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال وسيف القدس لن يُغمد
فصائل المقاومة: لن يتمكن العدو من فصل الجغرافيا الفلسطينية لذلك نؤكد على وحدة الساحات
اصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في حي الشيخ جراح خلال تصدي المقدسيين لاعتداءات المستوطنين على أهالي الحي
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: ندرك أن الأيام المقبلة صعبة تتطلب جهوداً صادقة ومخلصة ووطنية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الرئيس نبيه بري خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي
رويترز: منظمة الصحة العالمية تعلن الابلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة
رويترز: منظمة الصحة العالمية تقول إنها تتوقع ظهور المزيد من حالات جدري القرود على مستوى العالم
الرئيس الاميركي جو بايدن: جدري القرود مصدر قلق ونبحث في مسألة اللقاحات والعلاجات المتوفرة
الرئيس الاميركي جو بايدن: جدري القرود مصدر قلق ونبحث في مسألة اللقاحات والعلاجات المتوفرة
الرئيس الاميركي جو بايدن: جدري القرود مصدر قلق ونبحث في مسألة اللقاحات والعلاجات المتوفرة
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: بحثت هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني الخطوات التالية لإحياء الاتفاق النووي
جوزيب بوريل: من المهم أن نمضي قدماً فكلما طال انتظارنا زادت صعوبة اختتام المفاوضات النووية مع إيران
السلطات الروسية تمنع 963 أميركياً من بينهم الرئيس جو بايدن وابنه هانتر من دخول أراضي البلاد
الخارجية الروسية: منع 26 شخصية ومسؤولاً كندياً من بينهم زوجة رئيس الوزراء من دخول البلاد
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقدم لمولدوفا أسلحة حديثة لصد أي تهديد بغزوها من قبل الرئيس الروسي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
أجهزة الطوارئ الفرنسية: خمسة قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب شرق فرنسا
العميد يحيى سريع: العملية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يتم الكشف عنه بعد
السلطات الروسية تمنع 963 أميركياً من بينهم الرئيس جو بايدن وابنه هانتر من دخول أراضي البلاد
الخارجية الروسية: منع 26 شخصية ومسؤولاً كندياً من بينهم زوجة رئيس الوزراء من دخول البلاد
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقدم لمولدوفا أسلحة حديثة لصد أي تهديد بغزوها من قبل الرئيس الروسي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون
منذ 2 ساعة
22 May، 2022
بيدرسون
فيصل المقداد
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