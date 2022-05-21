حسن عزالدين: لائحة الأمل والوفاء حصلت على الشرعيتين السياسية والشعبية

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على أن “الكتلة ستترجم عمليا برنامجها الانتخابي، وسنقوم بما نستطيع في حزب الله أو من خلال أجهزة الدولة والحكومة، لتأمين الأسواق التي نستطيع من خلالها أن نصدر الحمضيات والموز وكل الزراعات الأخرى، لتسهم في الدورة الاقتصادية”.

وقال خلال رعايته مهرجان “الزعتر الجنوبي” في بلدة دردغيا: “لولا دماء الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين، لما كنا نعيش بهذه العزة والكرامة، لذلك صوت أهلنا وبصموا بأصابعهم وفاء لهذا النهج المقاوم وتلك الدماء الطاهرة التي روت هذه الأرض، ومنحتنا الحرية والمنعة والاستقرار”.

وختم: “لائحة الأمل والوفاء تمكنت من الفوز بكامل الحصة الشيعية، لإبقاء التوازن قائما بين مكونات القوى السياسية وسلطات الدولة، والأهم من ذلك أن الانتخابات بنتائجها وأرقامها أثبتت للداخل والخارج، لأميركا وأدواتها، أن اللائحة حصلت من خلال تصويت أهلنا واقتراعهم بهذه الكثافة الواسعة، على الشرعيتين السياسية والشعبية، رغم الخلل بقانون الانتخابات الذي يجب إعادة النظر به أو وضع قانون جديد ينقل البلد إلى دولة المواطنة العابرة للطوائف والمناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام