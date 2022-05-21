غوغل تقترب من تطوير ذكاء اصطناعي في مستوى ذكاء البشر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2022 - 13:02

غوغل تقترب من تطوير ذكاء اصطناعي في مستوى ذكاء البشر

منذ 56 mins 21 May، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يقول باحثون في شركة غوغل إنهم على وشك تطوير نظام ذكاء اصطناعي عام سيكون في نفس مستوى الذكاء البشري.

وقال ناندو دي فريتاس، مدير الأبحاث في شركة DeepMind التابعة لغوغل والتي تطور النظام “إنها مجرد مسألة وقت فقد انتهى الموضوع!” وذلك في معرض رده على سؤال صحافي كتب خبراً عن القصة في صحيفة The Next Web.

وكان الصحفي مقتنعاً إنه وعلى الرغم من تقدم البحث، سيكون من المستحيل تحقيق ذكاء اصطناعي عام في المدى المنظور، لكن دي فريتاس أجاب إن الأمر قريب.

وحتى الآن، لم يتم ابتكار تقنية الذكاء اصطناعي مشابهة، وحتى النظام الذي طورته DeepMind نفسها ويسمى “غاتو متعدد الوسائط” ليس على هذا المستوى من التطور بعد. لكن وبالنظر إلى مدى ثقة دي فريتاس، فلن يكون مفاجئاً إذا أعلنت غوغل في يوم قريب إنها أول شركة تطور نظاماً كهذا.

المصدر: مونت كارلو

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة