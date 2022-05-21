غوغل تقترب من تطوير ذكاء اصطناعي في مستوى ذكاء البشر

يقول باحثون في شركة غوغل إنهم على وشك تطوير نظام ذكاء اصطناعي عام سيكون في نفس مستوى الذكاء البشري.

وقال ناندو دي فريتاس، مدير الأبحاث في شركة DeepMind التابعة لغوغل والتي تطور النظام “إنها مجرد مسألة وقت فقد انتهى الموضوع!” وذلك في معرض رده على سؤال صحافي كتب خبراً عن القصة في صحيفة The Next Web.

وكان الصحفي مقتنعاً إنه وعلى الرغم من تقدم البحث، سيكون من المستحيل تحقيق ذكاء اصطناعي عام في المدى المنظور، لكن دي فريتاس أجاب إن الأمر قريب.

وحتى الآن، لم يتم ابتكار تقنية الذكاء اصطناعي مشابهة، وحتى النظام الذي طورته DeepMind نفسها ويسمى “غاتو متعدد الوسائط” ليس على هذا المستوى من التطور بعد. لكن وبالنظر إلى مدى ثقة دي فريتاس، فلن يكون مفاجئاً إذا أعلنت غوغل في يوم قريب إنها أول شركة تطور نظاماً كهذا.

المصدر: مونت كارلو