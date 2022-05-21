المصدر السوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:14

المصدر السوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية

منذ 11 mins 21 May، 2022
أخبار موقع المنار

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