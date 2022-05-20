موظفو ألفا وتاتش بدأوا اضرابهم المفتوح عن العمل وتوقف الخدمات كافة

بدأ موظفو شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” اضرابا شاملا عن العمل، صباح اليوم الجمعة، ادى الى اقفال كل متاجر الشركات وخدمات تسديد الفواتير وتوزيع بطاقات التشريج.

وطرأ عطل على احدى المحطات الرئيسية في منطقة كورنيش الشهر اثر على الخدمات في المنطقة فيما توقفت خدمات الصيانة نتيجة الإضراب.

وفي موازاة جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع أن تبحث في مرسوم تعديل تعرفة الاتصالات، دعت نقابة الموظفين الى تجمع امام مبنى ألفا فرن الشباك بدءا من الاولى ظهرا في تحرك تصعيدي للمطالبة بالحقوق. ويطالب الموظفون بحقوقهم المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي وتحسين ظروفهم المعيشية في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة كما ويطالبون المسؤولين بخطوات عاجلة لتأمين استمرارية القطاع وأمانهم الوظيفي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام