الوزير ياسين: خطة وزير الاتصالات لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه

كشف وزير البيئة ناصر ياسين في حديث إذاعي أن “الخطة التي سيقدمها وزير الاتصالات جوني القرم في جلسة اليوم، هي لانقاذ القطاع والحفاظ عليه من خلال رفع التعرفة من دون ان تتأثر الطبقة العاملة والمتوسطة بشكل كبير”.

وعن البند السابع المتعلق بالدولار الجمركي، اعتبر ان “الصيغة المطروحة ليست فقط على صلة برفع الدولار الجمركي، بل مرتبطة بالطوابع والرسوم العقارية”، وقال:”ان السلع في الاسواق تباع تبعاً لسعر صرف السوق، وبالتالي الفارق في التسعيرة يستفيد منه التاجر وليس المواطن”.

وختم مشددا على أن “اطالة فترة تصريف الاعمال لا تفيد الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، كما تؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام