السيد نصرالله: هذا القانون الانتخابي نعتبره أكثر انصافا نسبة للقوانين السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 22:06
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حركة امل وحزب الله: ندعو مناصرينا لعدم تنظيم مسيرات كي لا يأخذ بعض الموتورين الامور الى أماكن تعكّر صفو النجاح الانتخابي
حركة امل وحزب الله: نحث الأجهزة الأمنية على ضبط ظاهرة اطلاق النار وتوقيف المخالفين حفاظًا على السلم الاهلي
حركة امل وحزب الله: نحث الأجهزة الأمنية على توقيف الذين اطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة امل وحزب الله
حركة امل وحزب الله: المطلوب اليوم عودة الجميع الى منطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد التزامنا العمل من أجل صون كرامة لبنان وإعادة الدولة التي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين
الوفاء للمقاومة: ندعو القوى والتيارات السياسية كافة إلى وقف كافة السجالات الإنتخابية من أجل النهوض بالبلد
فرنجية: علينا العمل معًا والتحاور لبناء دولة وأدعو إلى المرونة والإنفتاح إنقاذًا للبلد
رئيس نقابة أصحاب المطاحن: البواخر ال4 التي حُوّلت لها الأموال أمّنت كميات من القمح تكفي ما بين 20 إلى 25 يوماً
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون غادر المستشفى صباحا وعاد الى قصر بعبدا بعد اجرائه فحوصات طبية
رئيس الحكومة العراقية خلال تهنئته الرئيس بري بالانتخابات أبلغه باستمرار العراق بمد لبنان بالفيول الخاصة بكهرباء لبنان
المجلس المركزي لمصرف لبنان يمدد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون يتقدمون بشكوى جزائية بسبب التلاعب بالداتا في ملف دعويي سلامة ومكتف
شرطة الاحتلال الإسرائيلي توافق على تنظيم مسيرة الأعلام نهاية الشهر الجاري وستمر عبر الحي الإسلامي نحو حائط البراق
زعيم منظمة "لاهافا" الصهيونية المتطرفة بنتسي غوفشتاين يدعو المستوطنين لهدم قبة الصخرة أثناء المسيرة
حركة حماس: الدعوة إلى هدم قبة الصخرة المشرفة تصعيد خطير ضد مقدساتنا وسيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات
حماس: نار اللهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم
سرايا القدس: المقاومة أصبحت أكثر قوة وعتادا ورجالها جاهزون لصد أي عدوان أو حماقة يقدم عليها العدو الإسرائيلي
نواب جزائريون قدموا إلى رئاسة البرلمان الجزائري مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
النائبة الأميركية رشيدة طليب: قدمت مشروع قرار لمجلس النواب الأميركي للإعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"
نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية يوري بوريسوف يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي S-500 بدأت الدخول للخدمة
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب مئات الإرهابيين في قاعدة بسوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: أمس استسلم 694 من مسلحي كتيبة "آزوف" والجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس
سفيرا السويد وفنلندا لدى بروكسل يقدمان إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو طلب انضمام بلديهما إلى الحلف
وزيرة الخارجية البريطانية: نواجه وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 42 عاماً
الداخلية التركية: توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم انتحاري
البنك الدولي: سيتم تخصيص 12 مليار دولار على مدى الـ15 شهرا المقبلة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: لا أتوقع دخول أميركا في حالة ركود لكن أوروبا أكثر عرضة وأكثر انكشافا في جبهة الطاقة
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصرالله: هذا القانون الانتخابي نعتبره أكثر انصافا نسبة للقوانين السابقة
منذ 47 mins
18 May، 2022
السيد نصرالله
التعليقات
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السيد نصرالله: من يطلق النار يفعل حراما ويؤدي الناس وهذا ليس من علامات الابتهاج
السيد نصرالله: سنعمل على كل ما وعدنا به وسنحضر اکثر سواء في حضورنا بالدولة او بامكاناتنا الذاتية ولن نبخل بشيء وخصوصا على الناس التي لم تبخل لا بالصوت ولا بالدم
السيد نصرالله: لحلفائنا الذين لم يحالفهم الفوز نحنا نمثلهم ونحن معهم والى جانبهم ونكمل في خدمة شعبنا وقضيتنا
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