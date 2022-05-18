حمادة: أهالي الهرمل سجلوا أعلى نسبة إقتراع في لبنان

أعلن عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ إيهاب حمادة أن أهالي الهرمل سجلوا أعلى نسبةِ إقتراعٍ في لبنانَ الأمرُ الذي يكذّبُ الأخبارَ والأقاويلَ التي تتحدثُ عن تراجعِ شعبيةِ المقاومة.

وخلالَ حفلِ استقبالٍ أقامَه أهالي الهرمل للائحةِ الأملِ والوفاء في المدينة، قال النائبُ حمادة اِنَ نتائجَ الانتخاباتِ النيابية تشكلُ اليومَ انتصاراً جديداً للمقاومةِ على أعدائها. بدوره، أكد عضوُ كتلةِ التنمية والتحرير النائبُ غازي زعيتر أن الثنائيَ الوطنيَ لن يقبلَ بالمساومةِ على مصلحةِ الوطنِ والمواطن.

المصدر: قناة المنار