فشل النظام الصحي في اميركا تسبب بوفاة مليون شخص بكوفيد- 19

ذكرت صحيفة “الغارديان” اليومية البريطانية أن قلة الاستثمار في الرعاية طويلة الأجل والرعاية الأولية والصحة العامة كلها أمور ساهمت في تسجيل الولايات المتحدة مليون حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

وتوفي أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19، وهو أعلى معدل وفيات بسبب الوباء بين الدول الغنية الكبيرة.

وقال التقرير إن التأثير الضخم للفيروس على البلاد يمكن أن يعزى جزئياً إلى قلة الاستثمار في الرعاية طويلة الأجل والرعاية الأولية وإدارات الصحة العامة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن خبراء في الصحة العامة إنه نتيجة لذلك كان بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولم يكن لديهم اتصال يذكر أو حتى ثقة بمقدمي الرعاية الصحية الذين حثوهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والتطعيم.

وقال ديفيد روزنر، الذي يدرس الصحة العامة والتاريخ الاجتماعي في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا “هذا أكثر من مجرد فشل نظام صحي. إنه فشل ايديولوجية أميركية.

ووصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى علامة فارقة مؤسفة تتمثل في وصول وفيات فيروس كورونا الجديد إلى مليون حالة، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ومع تجاوز عدد الإصابات على المستوى الوطني 82.6 مليون، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 1000004 اعتباراً من الساعة 12:20 ظهرا حسب التوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة (16:20 بتوقيت جرينتش)، وفقا للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن كاليفورنيا تصدّرت الولايات الأميركية بالنسبة لوفيات كوفيد-19، حيث سجلت 90866 حالة وفاة. وسجلت تكساس ثاني أكبر عدد من الوفيات، بلغ 88254 حالة، تليها فلوريدا بـ74239 حالة وفاة، ثم نيويورك بـ68683 حالة.

وتشمل الولايات التي شهدت أكثر من 30 ألف حالة وفاة أيضاً بنسلفانيا وأوهايو وجورجيا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي وأريزونا.

و لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات والوفيات في العالم، ويمثل كلاهما ما يقرب من 16 بالمئة من حالات الإصابة والوفيات على مستوى العالم.

المصدر: الميادين