مصادر فلسطينية: حتى الآن أكثر من 30 شهيداً منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 02:56

مصادر فلسطينية: حتى الآن أكثر من 30 شهيداً منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
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