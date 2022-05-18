موسكو: لافروف يعزي بوفاة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 00:06

موسكو: لافروف يعزي بوفاة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها

منذ 10 mins 17 May، 2022
لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أعرب عن تعازيه بوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن لافروف التقى عضو اللجنة المركزية لـ”حركة فتح” ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الذي يزور موسكو حاليا.

وأضافت أن لافروف “أعرب خلال اللقاء عن تعازيه بوفاة أبو عاقلة المأساوية في 11 ايار/ مايو الحالي، كما أيد مطالبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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