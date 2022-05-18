الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يستخدمون رياض الأطفال والكنائس والمستشفيات مراكز لإطلاق النار

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المتطرفين الأوكرانيين حو!لوا مباني رياض الأطفال ومستشفيات وكنائس إلى نقاط إطلاق نار.

وقال ميزينتسيف في بيان إن النازييين الجدد من كتيبة “آزوف” في ميرنوغراد حولوا رياض أطفال ومدرسة داخلية إلى نقاط محصنة وثكنات ونشروا مدرعات ومدفعيات بالقرب من المناطق السكنية.

وأضافأنه “في بوروفايا، قام الأفراد العسكريون بتحويل مبنى مدرسة ورياض أطفال إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا أيضا معدات عسكرية ثقيلة ومدفعية وراجمة على أراضي المؤسسات التعليمية.

وأكد أن المتطرفين يحتجزون بشكل قسري المدنيين والأطفال في أقبية المباني.

وحول مقاتلو كتيبة “عيدار” كنيسة في بافلوغراد في منطقة دنيبروبيتروفسك إلى مواقع لإطلاق النار ونشروا أسلحة في حرم الكنيسة.

وأشارت الوزارة إلى أن المسلحين في زابوروجيه حولوا طوابق سفلية من مستشفيات إلى مستودعات للذخيرة، وأنهم يحتجزون موظفي ومرضى المستشفيات ويتخذونهم “دروعا بشرية”.

المصدر: روسيا اليوم