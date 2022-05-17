البراكس: عوامل كثيرة دفعت الى ارتفاع أسعار النفط

رأى عضو نقابة اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس، في تصريح، تعليقا على ارتفاع اسعار المحروقات، “ان نهاية فترة البرد والشتاء التي تشهد تراجع الطلب على مادة المازوت للتدفئة و بداية فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على مادة البنزين للتنقل بالسيارات، كما ان مباشرة تخفيف القيود على الحجر الصحي في الصين،وتوجه الدول الاوروبية الى اقرار مقاطعة شراء النفط الروسي لعدم المساهمة في تمويل الحرب، وطلب السويد الانضمام الى حلف الناتو على رغم معارضة روسيا وشبح الحرب في اوكرانيا، مع ما يتبعها من انعكاسات سلبية على توافر الكميات النفطية في الاسواق، بالاضافة الى عوامل كثيرة اخرى، تدفع باسعار النفط الى الارتفاع بحيث تخطى سعر البرنت الـ 114 دولارا”.

وأضاف: “لهذا الوضع انعكاسه على اسعار النفط في لبنان بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 35 الف ليرة لتصبح 542 الفا نتيجة ارتفاع سعر كيلوليتر البنزين المستورد مما يفوق الـ 38 دولارا، واحتساب سعر الدولار وفقاً لمنصة صيرفة 23200 بدلاً من 22600 ليرة، أي بزيادة 600 ليرة للدولار الواحد وما يقارب 12000 ليرة من اصل 35 الفا. اما في ما يتعلق بالمازوت الديزل، فحدد سعر الصفيحة بـ 615 الف ليرة بزيادة 16000 ليرة، واحتسب سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية بزيادة 1274 ليرة، أي من 27012 الى 28287 ليرة، اما قارورة الغاز فارتفعت 16000 ليرة لتصبح 375 الفا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام