خطوات بسيطة لرفع كفاءة مكيف السيارة

يصعب تخيُّل السفر داخل سيارة بلا مكيف هواء يعمل بكفاءة في أثناء الصيف، فخلال هذا الفصل من العام، لا تقتصر أهمية تنظيف مكيف السيارة على تبريد الجو من حولك، بل تمتد هذه الأهمية إلى الوقاية من الأمراض التي ترتبط بارتفاع درجات الحرارة.

ومع ذلك، لا يزال هناك قليل من الأشياء التي ربما لا تعرفها عن مكيفات الهواء. ومن أجل مساعدتك في هذا، تعرض السطور التالية 8 نصائح يمكنها أن تساعدك في رفع كفاءة مكيف الهواء الخاص بسيارتك.

1- تخلَّص من الهواء الساخن المحبوس داخل سيارتك: ينصح موقع Gadgets Now الهندي بتهوية السيارة قبل تشغيل مكيف الهواء، إذ يساعدك فتح نوافذ السيارة قبل تشغيل المكيف على إطلاق الهواء الساخن المحبوس داخلها.

وتأكد أن هذه الخطوة سوف تخفض درجة الحرارة داخل السيارة، مما يساعد مكيف الهواء على التبريد بسرعة أكبر.

2- ركن السيارة في مكان بعيد عن التعرض للشمس: يمكن أن يساعد مكان ركن السيارة مكيف الهواء الخاص بها على العمل بكفاءة.

إذ إن ركن السيارة بعيداً عن مكانٍ مُعرضٍ لضوء الشمس المباشر، أو ركنها في الظل يمكن أن يساعد على تجنب الحرارة الزائدة، ويسهل كذلك على مكيف الهواء التبريد بكفاءة أفضل.

إذا كان مكيف الهواء ساخناً للغاية بالفعل قبل تشغيله، فقد يستغرق تبريد السيارة مدة أطول.

3- تنظيف مكيف السيارة: يعد مكثف التبريد في مكيف السيارة مسؤولاً عن إعادة تبريد وسيط التبريد (أو الفريون) عن طريق طرد الحرارة الزائدة في تدفقات الهواء المارة.

مسار تدفق الهواء يمكنه أن يكون مسدوداً بالأوساخ أو الرواسب، مما ينتج عنه تقليل كفاءة التبريد. يجب أن تتأكد باستمرار من أن مكثف التبريد في مكيف السيارة الخاصة بك نظيف.

4- ظلِّل النوافذ: كلما قل دخول أشعة الشمس إلى داخل سيارتك، قلّ عمل مكيف الهواء للحفاظ على درجة حرارته باردة.

في حين أن زجاج السيارات الحديثة فعال في حجب الأشعة فوق البنفسجية ومعظم الأشعة تحت الحمراء، إلا أنه لا يزال قليلاً في الحماية من الضوء المرئي.

ووفقاً لما ذكره موقع PA Auto Inspection المتخصص بالسيارات، فإنه عندما يخترق الزجاج يتم تحويله إلى ضوء الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم يتم حجزه بالداخل، مما يؤدي إلى تسخين الداخل.

بالطبع قبل الخروج إلى السوق لشراء تظليل النوافذ، تأكَّد من مراجعة القوانين المحلية؛ للتأكد من أن تلك التي تشتريها ليست غير قانونية في بلدك.

5- شغِّل وضعية تدوير الهواء الداخلي: بعد تشغيل مكيف الهواء بعض الوقت، يجب عليك أن تشغل وضعية تدوير الهواء الداخلي بمجرد أن تبدأ في الحصول على هواء بارد.

والسبب أن وضعية تدوير الهواء تجعل المكيف لا يسحب الهواء الخارجي، ويستخدم الهواء الداخلي المتاح داخل السيارة. تساعد هذه الوضعية المكيف على تبريد الهواء بسرعة بدون جهد كبير.

6- احرص على إخضاع التكييف للصيانة الدورية: من أجل الحصول على تبريد أفضل، من المهم أن يخضع مكيف الهواء للصيانة الدورية في الموعد المناسب.

سوف يضمن هذا أن يظل مكيف الهواء في أفضل حالة ممكنة ويمنحك التبريد الملائم.

من المعروف أن مكيفات الهواء لا تُستخدم على مدار العام، وبطبيعة الحال تصيب الأتربة الأجهزة عندما لا تعمل بانتظام. سوف تزيد الصيانة الدورية من كفاءة المكيف.

7- مرشحات الهواء المتسخة تقلل التبريد: مرشحات الهواء (الفلاتر) المتسخة في مكيف السيارة يمكنها أن تعيق دخول الهواء.

وبسبب هذا، يستغرق الجهاز وقتاً أطول لتبريد السيارة؛ مما يتسبب في زيادة استهلاك الوقود. يُنصح بالمحافظة على نظافة مرشحات الهواء الخاصة بالتكييف.

ويشير الخبراء إلى أنك في حاجة إلى تنظيف مرشحات الهواء من وقت لآخر. إذا كانت المرشحات متسخة للغاية، فيجب عليك تغييرها.

8- تأكَّد من عدم خروج الهواء البارد من كابينة السيارة: يجب عليك أن تتأكد من أن نوافذ سيارتك مغلقة تماماً عندما تشغل مكيف الهواء. سوف يساعد هذا في تبريد الكابينة والمحافظة على البرودة لأطول مدة.

إذا كان هناك مَنفذ يسمح بخروج الهواء البارد، فسوف يستغرق المكيف وقتاً أطول لتبريد السيارة.

المصدر: عربي بوست