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May 17 2022 - 10:00

أمين عام الناتو: تركيا حليف مهم وينبغي إزالة مخاوفها الأمنية

منذ 36 mins 17 May، 2022
ستولتنبرغ: جيش أوكرانيا أصبح أقوى بمساعدة الناتو
أخبار دولية - منظمات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تركيا حليف مهم للناتو وينبغي إزالة كافة المخاوف الأمنية التي تعتريها.

وقال ستولتنبرغ في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وأفاد بأنه بحث مع تشاووش أوغلو قراري فنلندا والسويد التقدم بطلب لعضوية “الناتو”.

وأضاف ستولتنبرغ أن “تركيا حليف مهم للناتو وينبغي إزالة كافة المخاوف الأمنية التي تعتريها”، وشدد على ضرورة “الوقوف معا في مثل هذه اللحظة التاريخية”.

المصدر: وكالة الاناضول

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